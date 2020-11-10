Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 10 ноября 2020 года достигло 80 человек

Липчанин умер от коронавируса Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 10 ноября 2020 года увеличилось. В региональном оперативном штабе сообщили о 80 смерти пациентам с подтвержденным COVID-19. Скончался мужчина из Хлевенского района.

Умершему было 56 лет. Коронавирус вызвал у него двустороннюю пневмонию. Мужчину лечили в больнице. У него имелся ряд хронических заболеваний, в том числе заболевания сердечно-сосудистой системы. Из-за этого пневмония протекала в тяжелой форме. На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности медики констатировали смерть.

Напомним, что с начала пандемии в Липецкой области выявили более 8,9 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 7,1 тыс. человек. Продолжают лечение 1,7 тыс. пациентов.