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В аптеках Липецка и области не хватает лекарств для лечения коронавируса

А некоторые частники завышают цены на препараты
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Во многих аптеках Липецка не хватает препаратов для лечения коронавируса

Во многих аптеках Липецка не хватает препаратов для лечения коронавируса

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший понедельник, 9 ноября, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с руководителями коммерческих аптек. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, в обсуждении участвовали 20 представителей.

Глава области сказал о жалобах липчан на работу аптек. Специалисты провели мониторинг почти 50 организаций и в большинстве не хватает препаратов для лечения коронавируса. На некоторые лекарства завышены цены.

- Ситуация постепенно исправляется, но остаётся сложной, - отметил губернатор. - Необходимо, чтобы частные аптеки активно подключились к обеспечению жителей региона востребованными препаратами и не бросали липчан в тяжёлую минуту.

Руководителей аптек призвали активнее формировать запас медикаментов. А жителей региона не заниматься самолечением, принимать лекарства прописанные врачами.

Коронавирус в Липецкой области