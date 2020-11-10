Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 10 ноября 2020 года перевалило за 9000

Количество зараженных коронавирусом в Липецке перевалило за 9 000. В федеральном оперативном штабе сообщили о 98 новых случаях заболевания в регионе за сутки. Так, по состоянию на этот вторник, 10 ноября, в Липецкой области COVID-19 выявили у 9 034 человек.

Напомним, что днем ранее число заразившихся было чуть ниже - 97. Как и прежде, среди районов региона лидирует Липецк - 28 заболевших. В Грязинском районе диагноз подтвердился у 14 жителей. В Тербунском районе инфекцию подхватили 13 человек.

Справились с болезнью 7 131 липчанин. Лечение продолжают 1 725 пациентов. У большинства COVID-19 протекает в легкой форме. Более 400 человек лежат в больницах. От коронавируса умерли 80 жителей Липецкой области.