В Липецке кафе через суд хочет вернуть часть земли Нижнего парка

В Липецке кафе хочет отделиться от Нижнего парка Фото: Юлия КЛЮЕВА

Одно из кафе Липецка обратилось с иском в арбитражный суд. Организация просит обязать провести корректировку границ особо охраняемой природной территории в отношении участка, на котором находится заведение. Речь идет о Нижнем парке.

В исковом заявлении указано, что в 1995 году кафе заключило с мэрией города договор аренды земли сроком 25 лет. В январе 2020 года региональное Управление имущественных и земельных отношений и организация заключили новый договор аренды.

В марте заведение общепита вновь обратилось в управление с заявлением о предоставлении участка в собственность. Но получили отказ, так как участок частично находится в границах зоны особо охраняемой природной территории.

Как сообщили в пресс-службе суда, истец считает, что при межевании Нижнего парка в 2013 году край здания, находящегося в собственности, ошибочно включили в границы территории.

Арбитражный суд принял заявление. Накануне, 9 ноября, состоялось предварительное судебное заседание. Ответчик не согласен с требованиями представителей кафе.