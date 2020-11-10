На следующей неделе на дороги Липецка выйдут 32 новых автобуса

Фото со страницы Евгении Уваркиной в инстаграм Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Липецк получил 32 новых автобуса. Об этом сообщила мэр города Евгения Уваркина в своем инстаграм. На дороги транспорт выйдет на следующей неделе. Сначала нужно установить в салонах терминалы оплаты. Машины работают на компримированном природном газе. Они низкопольные, с выдвижными пандусами и кнопками вызова водителя. Также внутри стоят камеры, система, позволяющая следить за движением автобуса и датчиками контроля за здоровьем водителя.

Автобусы закупили в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", по программе по обновлению пассажирского транспорта. Липецк прошел отбор и оказался одним из 12 центром, получивших 60% скидку на закупку. Благодаря этому автопарк муниципального предприятия обновился более чем на 10%. Всего за последние годы заменили более 60% старых машин.

Частные перевозчики купили 61 автобус с 2017 года. Часть затрат им компенсировали. По словам Евгении Уваркиной, бизнесу продолжат помогать участвовать в федеральных программах.