Коммунальная авария в Липецке: без воды остались 19 домов

В этот вторник, 10 ноября, в Липецке произошла коммунальная авария. В районе дома №6 по улице Папина обнаружили порыв. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", бригада специалистов уже устраняет утечку на водоводе диаметром 100 мм. Предполагается, что работы завершатся к 20.00 этого вечера.

Из-за аварии без холодной воды остались жители улиц Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; Доватора, 4, 6, 8, 10; Юных Натуралистов, 1, 3, 4/1, 5, 5а, 7, 9, 11, 15; проспект Победы, 22. Воды можно набрать у дома №9а по улице Юных Натуралистов.

Более подробную информацию об отключениях липчане могут узнать по телефонам 175 и 236-175.

Напомним, что аварийное отключение воды произошло также на прошлой неделе. 4 и 5 ноября коммунальщики устраняли порыв в районе Опытной станции. Тогда более 1 000 человек остались без холодной воды.