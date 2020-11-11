Режим самоизоляции для пенсионеров в Липецке: как получать пенсии и пособия через почту

В Липецке осложняется ситуация с коронавирусом, накануне, 10 ноября, в регионе зарегистрировали 98 новых случаев COVID-19. С 5 ноября в области действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет – основная группа риска.

Пенсионеров просят не выходить из дома, и тем более не посещать общественные заведения. Пенсии и прочие социальные выплаты доставляют на дом почтальоны, которые соблюдают все правила безопасности по коронавирусу. Как поучать выплаты на дом, рассказали в Почте России Липецкой области.

Пенсионерам написать заявление в Пенсионный фонд, где указать способ получения «с доставкой на дом». Счет в банке для этого открывать не надо – деньги приносят наличными вместе с документами, где все прописано, включая сумму. Если пенсионер сменил место жительства, надо сообщить о новом адресе в ПФР. Оформить бланк заявления в Пенсионный фонд поможет почтальон или начальник отделения почты, документы отправляют заказным письмом.

Кроме этого через почту можно также оформить подписку на прессу, а также доставку товаров и продуктов на дом, которые принесут на следующий же день.

«Для нас важно не только точно и в срок выполнить обязательства пo дocтaвкe пeнcий и социальных пособий, но сделать это максимально удобно для наших пожилых клиентов, –отметил директор УФПС Липецкой области Андрей Коробов, – Почтальон постоянно закреплен за определенным доставочным участком, что позволяет людям договариваться о наиболее удобном времени доставки пенсий и пособий».