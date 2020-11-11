За пару дней липчане отдали мошенникам почти 1.2 миллионов рублей

Липчане продолжают отдавать аферистам немалые суммы денег. За пару дней жители региона «подарили» мошенникам почти 1200 000 рублей. Так 9 ноября 69-летний мужчина перевел 400 000 рублей, чтобы «спасти» сбережения на накопительном счете.

33-летний начальник отдела закупок предприятия увидел на сайте объявление о продаже сахара со склада в Липецке. Мужчина перевел предоплату 105 000 рублей по реквизитам склада, которые оказались копией настоящей фирмы. 39-летнему мужчине «служба безопасности банка» сообщила о несанкционированном списании и тот перевел на «безопасные ячейки» 175 810 рублей.

68-летняя пенсионерка 5 дней переводила через терминалы деньги на счета мошенников. Таким путем пенсионерка пыталась спасти накопления, поскольку ей сообщили, что ее деньгами хотят завладеть мошенники. И завладели суммой в 450 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, последний случай произошел 10 ноября. 46-летняя женщина поверила незнакомцу, что кто-то взломал ее личный кабинет и перевела 65 000 рублей.