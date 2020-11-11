Игорь Артамонов открыл в Хлевном отремонтированное хирургическое отделение больницы

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В Хлевном после капитального ремонта открылось здание хирургического отделения районной больницы. Сегодня медучреждение посетил руководитель Липецкой области. Работы были проведены по поручению Игоря Артамонова в рамках исполнения наказов избирателей. «В сравнении с тем, что было, конечно, разница очевидна. Сейчас мы видим совсем другой уровень. Для районной больницы такие условия – большой шаг. Уверен, что пациентам здесь будет комфортно и они получат качественную медицинскую помощь», – сказал Игорь Артамонов.

Общая стоимость работ, проведённых в двухэтажном здании, составила около 30 млн рублей. Финансирование велось из средств областного бюджета. На втором этаже хирургического отделения размещён оперблок, который разбит на две операционные. На первом этаже располагается малая операционная. В новом хирургическом отделении предусмотрены просторные палаты для одного, двух и трёх пациентов. Оперблок хорошо оснащён. Для хирургического корпуса приобрели новое оборудование.

Кроме того, в обновлённом корпусе будут оказывать травматологическую и гинекологическую помощь. Также здесь расположены палаты реанимации и интенсивной терапии. Созданы комфортные условия для пациентов с ограниченными возможностями здоровья. Установлены устройства вызова медперсонала, в коридорах – тактильные пиктограммы. Сегодня в хирургическом и реанимационном отделении Хлевенской районной больницы трудятся 27 медицинских работников. Все они имеют достаточный опыт и знания для оказания квалифицированной медицинской помощи пациентам хирургического профиля.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.