Уровень доходов липчан за год уменьшился, траты на товары и услуги снизились

Липецкстат опубликовал данные о социально-экономическое положении в Липецкой области за 9 месяцев 2020 года. Согласно подсчетам экспертов, за первые полгода 2020 доходы населения региона составили 203.4 млрд. рублей. В сравнении с тем же периодом прошлого года общие доходы липчан снизились на 1.2%.

В расчете на каждого в среднем доход составил 29 752 рубля в месяц, что на 0.8% меньше, чем в за первое полугодие 2019 года. При этом зарплата на одного человека выросла на 5% и составила 35616 рублей в месяц. Реальная зарплата за год увеличилась на 1.7%.

Также жители региона в 2020 году меньше тратили на товары и услуги. Так за 9 месяцев этого года оборот розничной торговли составил 193.1 млрд. рублей – на 7% меньше уровня прошлого года. Объем платных услуг – 46.3 млрд. рублей, что на 14% меньше 2019 года.

Индекс потребительских цен в сентябре вырос составил 103.5%. Больше всего поднялись в цене непродовльственные товары – на 4%, продукты за год подорожали на 3.3%, услуги – на 2.9%.

Минимальный набор продуктов в Липецкой области в сентябре 2020 года в среднем составлял 3644 рубля. Это на 6.5% больше чем в декабре 2019.