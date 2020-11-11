За неделю в Липецке ОРВИ заболели почти 4000 человек

В Липецкой области случаи гриппа не выявлены Фото: Юлия КЛЮЕВА

На минувшей неделе со 2 по 8 ноября в Липецкой области 6 145 человек заболели ОРВИ. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, это на 10,21% ниже, чем на предыдущей неделе, но на 9,3% выше среднемноголетнего значения. Показатель заболеваемости - 53,9 на 10 тыс. населения. Менее 1% заболевших госпитализируют. При этом случаев гриппа не зарегистрировано.

В Липецке заболели 3 929 случаев ОРВИ. Это на 13,38% ниже уровня прошлой недели и на 0,51% ниже среднемноголетнего. Из всех заразившихся 47,9% - дети.

В основном у липчан выявляют негриппозные респираторные вирусы. К ним относятся риновирус - 52% случаев, вирус парагриппа - 26%, бокавирус - 11%.

Напомним, что в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. К 9 ноябрю в Липецкой области вакцинировали более 315 тыс. человек. Это 27,7% жителей региона.