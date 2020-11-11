Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 11 ноября 2020 года: выписали 91 человека

В Липецкой области выздоровели 7 236 человек Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 11 ноября 2020 года достигло 7 236 человек. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки медики выписали 91 пациента. Результаты анализов показали, что липчане здоровы.

За время пандемии в регионе зарегистрировали 9 130 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки диагноз подтвердился у 96 человек. Больше всего заболевших в Липецке - 61 пациент. В Грязинском районе заразились 13 жителей. В Задонском и Липецком районах - по 5. В Добринском районе 4 новых случая. В Ельце, Добровском и Усманском районах - по 2. В Тербунском и Хлевенском районе по 1 заболевшему.

Лечение продолжают 1 724 человека. Дома находятся 1 117 липчан с легкой формой COVID-19. Остальных положили в больницу. Не удалось спасти 80 жителей региона.