В четверг в Липецке отключат свет, холодную и горячую воду

В четверг, 12 ноября, в Липецке ожидается отключение электроэнергии и воды. С 9 утра до 4 часов вечера без света останутся жители улиц Солнечная, Медицинская и Городовикова. С 9 утра до 5 вечера света не будет у домах по улицам Ботаническая и Совхозная.

С 9 утра до 5 часов вечера горячую воду отключат по адресам: улица Юношеская, 43, ст.10а, 10а, 67, 67а.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся липчане, проживающие по улицам Механизаторов, 21; котельная на Механизаторов, 21; Индустриальная, 8; Коммунистическая, 20а, 22, 22а, 24, 24 владение 1-3, 27, 29; Ильича, 38а, 46а; переулок Театральный, 1а; Волгоградская, 2а; Фрунзе, 6; Октябрьская, 58; Опытная, 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 11, 13, 25-27; Агрономическая, 3-7, 10, 10а, 12, 12а, 14-17; Боевой проезд, 39а.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", воду подвезут по адресам: улица Механизаторов, 21; Индустриальная, 8; Коммунистическая, 24; Фрунзе, 6; Боевой проезд, 39а.

Дополнительную информацию липчане могут получить по телефонам 175 и 236-175.