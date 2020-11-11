В Липецке судимая эскортница обворовала отдыхающих в сауне

В Липецке раскрыли крупную кражу из бани. Заявление в полицию поступило 8 ноября, потерпевшие рассказали, что у отдыхающих в сауне кто-то украл 50 000 рублей и два смартфона.

Прибывшие на место оперативники быстро вычисли, куда делись деньги и ценные вещи. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, под подозрение попала 22-летняя девушка, которая отдыхала в той же компании. По данным полиции, барышня нигде не работает и имеет судимость.

По версии следствия, девушка проводила время в компании двоих мужчин и женщины в бане в Октябрьском районе округа. Улучив момент, когда все отвлеклись, ушлая дама незаметно обчистила карманы и сумки всех присутствующих.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что девушка уже под следствием, где подозревается по другому делу о мошенничестве. Новое дело возбудили по части 2 статьи 158 – крупная кража.