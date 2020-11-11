Липчане украли с улицы Баумана КамАЗ шлака и 30 плит бордюрного камня

Липчане воруют с дорожных площадок города Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Липчане продолжают красть с дорожных строек все, что найдут. По информации пресс-службы мэрии, 8 ноября на улице Баумана, где идет реконструкция, украли 30 плит бордюрного камня. Материал вытащили прямо из бетона, после конца смены. Пропажу обнаружили утром.

Из-за этого подрядчику пришлось на 3 дня остановить некоторые виды работ. Убытки легли на плечи фирмы. Пришлось купить 2 упаковки новых блоков по 24 метра, так как 30 заказать невозможно. Рабочие разбили застывший бетон, заложили свежий раствор и вновь установили бордюр.

На том же участке местные жители растащили огромную кучу шлака - целый КамАЗ. Негодяи также вывозили песок и щебень. И хотя площадка охраняется, уследить за всем на магистрали невозможно. В полицию подрядчик обращаться не стал - разбирательства обычно надолго затягиваются.