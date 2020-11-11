В Липецке родители перевели на дистанционку 221 школьника

В Липецке родители 221 ребенка из 36 школ написали заявление о переводе на дистанционное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Напомним, что в связи с коронавирусом любой родитель может перевести свое чадо на удаленку. Для этого нужно лишь написать заявление в школу.

Большая часть родителей выбрали электронное обучение. То есть школьники получают необходимую информацию и материалы для изучения, делают домашние задания и отправляют на проверку учителям. Остальные 82 учащихся присутствуют на занятиях виртуально. В классах устанавливаются компьютеры, к которым подключаются дети. Юные липчане видят и слышат все, что происходит в кабинетах.

Сколько получит учитель за дистанционные уроки, решается отдельно в каждой школе.