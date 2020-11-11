В Липецке в ночь на четверг прогнозируют до 6 градусов мороза

Ночью в Липецке обещают мороз Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 12 ноября, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков. Ночью от 1 до 6 градусов мороза. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

В светлое время суток в регионе от -1 до +4 градусов. Ветер усилится до 5-10 м/с. Атмосферное давление без изменений и составит 756 мм рт.ст.

В пятницу, 13 ноября, синоптики прогнозируют в Липецке переменную облачность. Без осадков. Ночью столбик термометра опустится до -1 градуса. Днем холодно - всего 3 градуса выше ноля. Ветер северный с переходом на северо-восточный 3-5 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт.ст.

Долгота дня составляет 8 часов 50 минут. Восход в 7.40. Заходит солнце в16.30.