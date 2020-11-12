Под Липецком перевернулся «Опель» – водитель в больнице

ДТП случилось в минувшую среду, 11 ноября, на трассе Орел – Тамбов в Грязинском районе Липецкой области. Там коло 17.30 не справился с управлением 53-летний водитель «Опеля». Машина вылетела с дороги и перевернулась. Водителя увезли с места в больницу. По предварительным данным ГИБДД региона, причиной ДТП стало нарушение правил расположения транспорта на проезжей части.

Это единственная авария с пострадавшим, которая произошла в области за сутки. ДТП без жертв зарегистрировали 27.

Также автоинспекторы за сутки выявили 1819 нарушений ПДД. Среди них 8 случаев пьяной езды и 52 непристегнутых ремня безопасности. Камеры и радары зафиксировали 1414 нарушений, включая превышение скорости и выезд на встречную.