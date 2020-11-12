В Липецке от коронавируса умерла 63-летняя женщина

Число умерших от коронавируса в Липецкой области на 12 ноября 2020 года составило 81 человек. За текущие сутки в инфекционном госпитале скончалась 63-летняя женщина с COVID-19. Липчанка проживала в Усманском районе.

По данным оперативного штаба, женщина лежала в больнице с диагнозом двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией. Врачи делали все возможное, но у пациентки был ряд тяжелых хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, гипертония и заболевания сердечно-сосудистой системы. Поэтому внебольничная пневмония протекала тяжело.

Официально смерть констатировали на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности. Администрация региона выразила соболезнования родным и близким умершей.