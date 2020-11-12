В Липецке участковый поймал рецидивиста с набитыми коноплей карманами

Мужчина носил с собой куст конопли Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке участковые поймали рецидивиста с пакетом конопли. Подозрительного гражданина заметили на территории одного из садоводческих товариществ. 37-летнего мужчину заподозрили в употреблении наркотиков, задержали и оставили в отдел.

Уже в дежурной части при досмотре в левом кармане его куртки нашли черный пакет с высушенной травой. Экспертиза показала, что это части конопли. Общая масса наркотика составила 184 грамма, что является крупным размером. Как сообщили в пресс-службе УМВД по области, задержанный уже имеет судимости.

Дело возбудили по части 2 статьи 228 УК – хранение в крупном размере. Мужчине грозит до 10 лет.