Прибывших в Липецкую область студентов отправили в коронавирусные госпитали

В медицинские учреждения Липецкой области прибыли студенты и ординаторы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В медорганизации Липецка и области прибыли 18 студентов-старшекурсников и ординаторов. Речь идет об обучающихся по целевому набору. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, они будут работать в учреждениях области, в том числе и инфекционной больнице. Помогать с больными коронавирусом.

На прошлой неделе Липецкая область направила запросы ректорам медицинских вузов. В инфекционных госпиталях региона появились 52 новых врача и 41 медсестра. Область продолжит привлекать студентов к работе. Планируется, что приедут еще несколько десятков молодых специалистов.

Напомним, что в регионе начали выписывать рецепты на бесплатные лекарства для больных COVID-19. Кто может их получить и как это сделать, можно посмотреть здесь. В управлении здравоохранения ответили на самые частые вопросы липчан.