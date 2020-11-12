Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 12 ноября 2020 года: 99 новых случаев

Новый "рекорд": в Липецкой области коронавирусом заболели еще 99 человек Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецке вновь увеличилось. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 99 человек. Чуть больше половины заболевших -жители областного центра.

Инфекцию подхватили 52 жителя Липецка. В Грязинском районе выявлено 16 новых случаев. В Задонском - 7. В Данковском районе 5 зараженных. В Липецком - 4. В Тербунском и Хлевенском районах коронавирус подтвердился у 3 человек. В Добринском и Добровском - у 2. В Елецком, Лебедянском, Усманском, Чаплыгинском и Лев-Толстовском районах по 1 заболевшему.

По состоянию на 12 ноября в Липецкой области выявили 9 229 случаев заражения COVID-19. Лечение продолжают 1 731 человек. Из них 615 пациентов лежат в больницах. Остальные 1 122 находятся дома. За время пандемии выздоровели 7 411 липчан. За минувшие сутки медики выписали 85 жителей региона. Не удалось спасти 81 человека.