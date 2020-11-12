СБЕР ЕАПТЕКА предоставляет скидку на первый заказ жителям Черноземья

Частью экосистемы Сбера стала одна из крупнейших интернет-аптек России - Еаптека. В связи с этим компания меняет название на СБЕР ЕАПТЕКА. Новый логотип был представлен 11 ноября. Полный ребрендинг, включая оформление вывесок и точек продаж, завершится в первом квартале 2021 года. Изменится фирменный стиль приложения и сайта компании.

СБЕР ЕАПТЕКА уже участвует в «Зеленом дне» от Сбера. По промокоду «Зеленый» с 11 по 30 ноября вы можете получить скидку 1000 рублей на первую покупку при заказе от 3999 рублей. Акция проходит в 18 городах России, в том числе в Курске, Липецке, Воронеже, Белгороде и Орле.

Напомним, в честь дня рождения Сбера, 11 и 12 ноября доступны большие скидки и уникальные акции от банка и более 170 его партнеров. Для корпоративных клиентов предложения будут открыты до 17 ноября.

Также СБЕР ЕАПТЕКА теперь представлена в базовой подписке СберПрайм, предоставляющей скидки на сервисы экосистемы. С 11 ноября для подписчиков работает бесплатная доставка при заказе от 500 рублей. На первом этапе - в Москве, Санкт-Петербурге и Твери. Но со временем услуга распространится на другие города России. Чтобы получить доступ к услуге, необходимо приобрести подписку и зарегистрироваться на сайте интернет-аптеки с помощью Сбер ID.

В дальнейшем возможна интеграция компании и в другие сервисы экосистемы, такие как СберЗдоровье или СберЛогистика.

- Сотрудничество с таким технологическим гигантом, как Сбер, дает нам новые возможности для развития компании - и, соответственно, дальнейшего повышения качества сервиса. Подключение к СберПрайму и участие в Зеленом дне - только первые шаги, но уже благодаря им подписчики программы и новые клиенты смогут оценить скорость и удобство доставки из СБЕР ЕАПТЕКИ. В будущем мы планируем вывести услуги СБЕР ЕАПТЕКИ за рамки доставки и превратить компанию в мощный сервис заботы о здоровье: с медицинскими консультациями и персонализированным подбором лекарств, - комментирует генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА Антон Буздалин.