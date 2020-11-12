В пятницу 17 улиц Липецка останутся без холодной воды

В пятницу, 13 ноября, в некоторых домах Липецка отключат свет и холодную воду. С 9 утра до 5 часов вечера света не будет по улица Ново-Весовая и Ботаническая.

С 10 утра до 5 часов вечера без холодной воды останутся жители частного сектора по улицам Санитарная, Волжская, Леваневского, Сливовая, переулок Каштановый.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по адресам: улицы Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; проспект Победы; переулок Джамбула; Катукова, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43; Кривенкова, 7а, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17; Белана, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 11/1, 13; Стаханова, 36, 38, 38б, 40, 42а, 44а, 44, 46, 48, 48а, 50, 52; Хорошавина, 1-4, 6, 8-17, 11а, 11б, 9а, 19, 21, 23, 27, 29а, 29; Шуминского, 1а, 1, 1/1, 3, 6, 8, 8а, 10, 7, 14-17, 19; Москаленко, 1.

Воду подвезут к улицам Санитарная,9, Сливовая,30; Папина,6; Шуминского, 19; Хорошавина, 14; переулок Джамбула, 6.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам 175 и 236-175.