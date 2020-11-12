В Липецке столкнулись «Газель» и пассажирский автобус

ДТП с автобусом в Липецке Фото: Владимир КУЛИК

Авария с участием пассажирского транспорта произошла в этот четверг, 12 ноября, на улице Студеновской в Липецке. Там напортив педуниверситета столкнулись грузовая «Газель» и автобус с пассажирами, маршрута №347.

ДТП на улице Студеновской Фото: Владимир КУЛИК

По словам очевидцев, водитель «Газели» ехал позади автобуса и не успел среагировать, когда впереди идущий транспорт остановился. Транспортные средства получили серьезные повреждения. На грузовике разбило правую фару и крыло, у автобуса оказалась вмята вся задняя часть.

"Газель" въехала в автобус Фото: Владимир КУЛИК

На место происшествия вызвали сотрудников ГИБДД, которые разбирались, кто виноват в аварии и как именно она произошла. К счастью, для людей обошлось без серьезных последствий. Ни в автобусе, ни к грузовике, никто сильно не пострадал.