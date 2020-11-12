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В Липецке столкнулись «Газель» и пассажирский автобус

В аварии на улице Студеновской никто не пострадал
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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ДТП с автобусом в Липецке

ДТП с автобусом в Липецке

Фото: Владимир КУЛИК

Авария с участием пассажирского транспорта произошла в этот четверг, 12 ноября, на улице Студеновской в Липецке. Там напортив педуниверситета столкнулись грузовая «Газель» и автобус с пассажирами, маршрута №347.

ДТП на улице Студеновской

ДТП на улице Студеновской

Фото: Владимир КУЛИК

По словам очевидцев, водитель «Газели» ехал позади автобуса и не успел среагировать, когда впереди идущий транспорт остановился. Транспортные средства получили серьезные повреждения. На грузовике разбило правую фару и крыло, у автобуса оказалась вмята вся задняя часть.

"Газель" въехала в автобус

"Газель" въехала в автобус

Фото: Владимир КУЛИК

На место происшествия вызвали сотрудников ГИБДД, которые разбирались, кто виноват в аварии и как именно она произошла. К счастью, для людей обошлось без серьезных последствий. Ни в автобусе, ни к грузовике, никто сильно не пострадал.

ДТП