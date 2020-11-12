Пандемия научила россиян экономить

67% респондентов ищут менее дорогие продукты в магазинах.

Кроме того, наши сограждане стали больше уделять внимания здоровью, заказывать товары онлайн, расплачиваться картой и смартфоном, выбирать более дешевые продукты. Все это – коррективы, которые внес коронавирус в финансовые привычки россиян, выяснили в ходе исследования специалисты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

За время пандемии 43% респондентов стали чаще заказывать еду и другие товары онлайн (тут предсказуемо лидирует Москва и Московская область - 57%, а реже других к дистанционной доставке обращаются жители Дальнего Востока, Северного Кавказа и Сибири).

61% россиян за время пандемии начали чаще расплачиваться безналичными способами и почти четверть россиян теперь боятся наличных денег. 26% россиян во время пандемии взяли кредит или стали чаще пользоваться кредитной картой. Почти треть респондентов - 30% - заявили об увеличении долгов.

Хотя пандемия учит россиян экономить: 67% респондентов ищут менее дорогие продукты в магазинах, 66% стали более внимательно вести учет доходов и расходов, 78% - реже посещают кафе и рестораны. 61% россиян сказали, что во время пандемии пересмотрели свои взгляды, и здоровье для них важнее денег. Однако о необходимости иметь финансовую подушку безопасности в этот непростой период заявили 79% опрошенных, а 34% уже начали копить.