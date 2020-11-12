Под Липецком пьяный мужчина до смерти избил приятеля и спрятался в заброшенном доме

В минувшие выходные в Липецкой области жестоко убили человека. Вечером 8 ноября В Ельце в квартире дома по улице Семашко обнаружили бездыханное тело 49-летнего мужчины. У него были повреждены голова и туловище.

Судя по обстановке, хозяин квартиры незадолго до смерти принимал гостей. В помещении стояли бутылки со спиртным. Следователи, изучив место преступления, поняли, что в квартире находились двое неизвестных. След одного из них взяла служебная собака. Пес привел полицейских к заброшенному дому, где скрывался гость.

29-летний подозреваемый признался, что был в квартире покойного 7 ноября. Там они распивали алкоголь, а затем поссорились. По версии следствия, пьяный мужчина бил руками и ногами погибшего по голове и телу. Свидетель избиения подтвердил слова фигуранта. От полученных травм несчастный скончался. Причина смерти - тупая травма живота с повреждением внутренних органов.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Злодея заключили под стражу.