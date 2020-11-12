В 2021 году в Липецке реконструируют улицу 50 лет НЛМК

В 2021 году в Липецке продолжат ремонтировать магистрали. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в порядок приведут около 13,7 км покрытия на 16 городских дорогах.

По данным пресс-службы мэрии, весной техника выйдет на улицы Кривенкова, Белана, Стаханова, Подгоренская, 2-я Индустриальная, Тельмана, Плеханова, Меркулова, Зегеля, Филипченко, Пушкина, Доватора, Писарева в Дачном, Марины Расковой, Космонавтов в Сселках и площадь Победы.

Реконструируют улицу 50 лет НЛМК. Проезжую часть хотят расширить с 3 до 4 метров, обустроить тротуары, сделать заездные карманы для автобусов. Вдоль магистрали установят новые светильники, остановки, дорожные знаки и светофоры. Обновят систему ливневой канализации. Также по обеим сторонами улицы планируют обустроить велодорожки - до 1,5 м в ширину.