В Липецке из-за коммунальной аварии изменился маршрут 8 автобусов

Минувшим вечером, 12 ноября, в Липецке произошла коммунальная авария. Прорвало магистральный водопровод в районе дома №2А по улице Ушинского. Утечку на водоводе диаметром 200 мм с четверга устраняет бригада специалистов.

По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", холодную воду отключили жителям частного сектора по улице Баумана, а также в домах №11 по улице Газина и №2А по улице Ушинского. К последнему подвозят воду. Предполагается, что работы на сети продлятся до 20.00 этой пятницы, 13 ноября. В это же время липчанам дадут воду.

Также из-за порыва ограничили движение по улице Ушинского, в районе дома №2А. Автобусы №11, 12, 33, 33a, 39, 44, 90, 324к в прямом и обратном направлении проследуют по схеме: улица Тамбовская - улица Кутузова. Останавливаться транспорт будет у дома №2 по улице Кутузова.