Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 13 ноября 2020 года: скончались 2 пациента

В Липецке скончались два пациента с коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число умерших из-за коронавируса в Липецкой области на 13 ноября 2020 года составило 83 человека. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в эту пятницу. За минувшие сутки с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались еще двое - мужчина и женщина. Обоим было по 65 лет. Проживали в Липецке.

Пациентов лечили в больнице. У каждого диагностировали двустороннюю пневмонию, которую вызвала новая инфекция. У липчанки были заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь, а также тяжелая бронхиальная астма. У мужчины - заболевания сердечно-сосудистой системы. Хронические заболевания осложняли лечение. Обе смерти медики констатировали на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности.

Напомним, что с начала пандемии в регионе зафиксировано более 9,2 тыс. случаев заражения коронавирусом.