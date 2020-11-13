Под Липецком иномарка въехала под грузовик: есть пострадавший

Под Липецком "Тойота" въехала в стоящий грузовик МАН Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 604 нарушения Правил дорожного движения. Об этом в эту пятницу, 13 ноября, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. Так, 11 липчан сели пьяными за руль. Еще 39 человек не пристегнулись. Водители 1 195 раз превысили скорость. Произошло 34 аварии, в которых никто из людей не пострадал.

Накануне, 12 ноября, на проспекте Победы в Липецке столкнулись "ВАЗ-2114" и БМВ. В ДТП пострадали 22-летний водитель и 17-летняя пассажирка отечественной машины. Их с травмами доставили в больницу. Причина столкновения - нарушение очередности проезда.

В Усманском районе на трассе Усмань-Поддубровка-Воробьевка трактор вылетел в кювет. 54-летний тракторист не справился с управлением. Пострадал его 47-летний пассажир. Медики оказали ему помощь и отпустили.

На трассе "Дон" в Елецком районе "Тойота" влетела в стоящий грузовик МАН. Передняя часть иномарки ушла под большегруз. В аварии пострадал 35-летний пассажир легковушки. Его с травмами госпитализировали.