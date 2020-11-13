В Липецке пенсионерка отдала мошеннице 880000 рублей за снятие порчи

Мошенница обманула пенсионерку на 88 тыс. рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В отдел полиции Липецка обратилась 73-летняя пенсионерка. К ней возле дома по улице Есенина обратилась неизвестная женщина. Незнакомка сказала, что на липчанке порча. Мошенница пообещала снять сглаз и предложила провести разные ритуалы, которые улучат жизнь пенсионерки. Для обряда нужно было предоставить все свои деньги "доброй" женщине.

Липчанка так испугалась, что сняла сбережения со счета и завернула их в сверток. Лжецелительница провела над ним нехитрые манипуляции, да так, что деньги исчезли. Правда, пенсионерка об этом не знала. Разворачивать сверток незнакомка запретила, сказала выждать 3 дня. Когда пострадавшая решила пересчитать купюры, оказалось, что они фальшивые. Так липчанка лишилась 88 тыс. рублей.

По информации регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Ведется следствие.