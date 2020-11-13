Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 13 ноября 2020 года: 98 заболевших

Еще 98 жителей Липецкой области заболели коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области за сутки составило 98 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Напомним, что днем ранее показатель был выше - 99 заболевших. Больше половины зараженных оказались жителями Липецка - 52. В Грязинском районе диагноз подтвердился у 16 жителей. В Задонском - у 7.

По состоянию на эту пятницу, 13 ноября, в регионе зафиксировано 9 327 случаев заболевания COVID-19. Лечение продолжают 1 737 липчан. У большинства коронавирус протекает в легкой форме, поэтому они находятся дома. Выздоровели 7 411 человек.

Умер 81 пациент. Этим утром в региональном оперштабе сообщили о мужчине и женщине, которые скончались от вируса. Им было по 65 лет. Оба из областного центра. Лечение осложняли хронические заболевания.