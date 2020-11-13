Общий бюджет, направленный на развитие сел в Липецкой области составил более 783 млн рублей

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

Липецкой области в этом году из федерального бюджета по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» выделено 499 млн рублей. Еще 238,5 млн рублей предусмотрено в региональном бюджете. Также будет привлечено 45,6 млн внебюджетных средств.

«Комплексное развитие сельских территорий – в числе приоритетов деятельности областной власти, – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов. – Мы ремонтируем в районах дороги и мосты, наращиваем темпы строительства жилья, домов культуры, ФАПов, детских садов и других социальных объектов».

Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, основные средства направлены на строительство нового корпуса школы на 200 детей в Тербунах, детского сада на 80 человек в Хлевном и начало строительства большой школы на 264 ученика и 30 дошкольников в селе Большой Хомутец Добровского района, открытие которой запланировано в 2021 году. На 116 млн рублей в 106 сельских поселениях построят детские и спортивные площадки, благоустроят места отдыха. Всего будет реализовано 122 проекта.

Еще 113 млн рублей из средств на развитие села отданы на первый этап реконструкции автомобильной дороги в Долгоруковском районе (Слепуха – примыкание к а/дороге Большая Боевка – Долгоруково). Завершатся работы в 2021 году. Часть средств направлена на развитие газоснабжения и водоснабжения в селах Липецкого, Измалковского и Усманского районов, всего более 28 млн рублей. Построено 9,6 км распределительных газовых сетей и 5,5 км водопроводов.

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