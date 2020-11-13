В Липецке мужчина упал в смотровую яму глубиной 3,5 метра

Липчанин упал в смотровую яму в гараже Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В минувший четверг, 13 ноября, на номер "112" поступило сообщение о пострадавшем мужчине. Несчастный упал в смотровую яму в гараже в районе улицы Космонавтов. Он рухнул с высоты 3,5 метра и сильно разбился.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, на помощь липчанину пришли спасатели. Они подняли его с помощью альпинистского снаряжения. Затем передали бригаде медиков.

Такие случаи периодически происходят с липчанам. Например, в августе прошлого года спасатели вызволяли из погреба дачного домика женщину, которая провела там двое суток. Ее госпитализировали с открытым переломом ноги и сильным переохлаждением. А в октябре 2019 года мужчину доставали из подвала заброшенного частного дома.