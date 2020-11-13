В Липецке росгвардейцы сдали донорскую кровь

Липецкие Росгвардейцы сдали донорскую кровь Фото: Предоставлено Росгвардией

Липецкие росгвардейцы приняли участие в ведомственной акции "От сердца к сердцу". 20 сотрудники ОМОН регионального Управления Росгвардии стали донорами крови. Как пояснили в пресс-службе Росгвардии, среди них два Почетных донора России.

Перед процедурой росгвардейцы прошли обследование и сдали необходимые анализы. Один из сотрудников прошел процедуру аппаратного выделения тромбоцитов из донорской крови. Она необходима при срочном переливании крови пациенту. ОМОНовцы продолжат участвовать в подобных акциях.

По словам завотделением производства, длительного хранения и карантинизации компонентов крови областной станции переливания крови Ирины Ильиной, донорская крови и препараты крови необходимы людям, пострадавшим в ДТП, получившие ожоги и другие травмы, больным во время операций, некоторым роженицам и младенцам.