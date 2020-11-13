«Открытие»: новый формат популярного продукта

За выпуск карты платить не нужно.

Обе карты предлагают такие же возможности, как и их аналоги на физическом носителе. Так, по карте «120 дней» можно не вносить кредитные платежи в течение всего грейс-периода, который составляет до 4 месяцев. Кроме того, карта позволяет снимать наличные в любых банкоматах по всему миру без комиссии. А Opencard кредитная позволяет получить кэшбэк до 11% в любимой категории или до 3% за все покупки по карте. Кредитный лимит по обеим картам – до 500 000 рублей при ставке от 13,9%.

С виртуальных кредитных карт, как и с обычного «пластика», можно совершать переводы на другие карты и счета, оплачивать покупки с помощью гаджетов, поддерживающих технологии бесконтактной оплаты. Реквизиты карты будут доступны клиенту в безопасном режиме отображения в интернет-банке или мобильном приложении.

Оба продукта можно оформить в интернет-банке или мобильном приложении «Открытия» на Android и iOs при наличии предодобренного предложения без необходимости подтверждения дохода. Обслуживание карт осуществляется полностью онлайн.

Подробная информация о кредитных картах - на сайте ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»