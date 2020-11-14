Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 14 ноября 2020 года составило 84 человека

Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 14 ноября 2020 года увеличилось. Как сообщили этим утром в региональном оперативном штабе, скончался 84 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Мужчине было 62 года. Проживал в областном центре.

Липчанин лежал в больнице. Коронавирусная инфекция вызвала у него двустороннюю пневмонию. Также у пациента имелись заболевания сердечно-сосудистой системы и гипертоническая болезнь. Из-за этого пневмония протекала в тяжелой форме. Медики констатировали смерть на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности.

За минувшие сутки в Липецкой области выявили 98 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии в регионе заболело 9 425 человек.