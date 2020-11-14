Под Липецком полицейский выстрелил в ногу дебоширу, буянившему в кафе

Полицейский выстрелил в ногу дебоширу в кафе Задонска Липецкой области Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В минувшую пятницу, 13 ноября, посетитель кафе в Задонске Липецкой области устроил дебош. 40-летний мужчина, напившись, начал буянить. Сотрудники заведения вызвали полицию.

Когда наряд прибыл на место, дебошир продолжал неистовствовать. Он разбил головой окно, сломал мебель. Когда стражи порядка потребовали его успокоиться, тот начал кидаться на них, размахивая отверткой и осколком стекла.

Тогда полицейские пригрозили мужчине табельным оружием. Но посетитель не отреагировал. После неоднократных предупреждений один из офицеров выстрелил дебоширу в ногу. С огнестрельным ранением его госпитализировали. Грозы жизни нет.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в отношении мужчины, жителя Задонска возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.318 УК РФ "Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Подозреваемому назначили психолого-психиатрическую экспертизу. В рамках расследования также оценят правомерность применения полицейским оружия.