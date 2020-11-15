В Липецкой области скончался еще один пациент с коронавирусом

Житель Добринского района умер от коронавируса. Как сообщила областная адмнистрация 15 ноября, это восемьдесят пятая смерть пациента с COVID-19 в регионе. Умершему было 48 лет. С двусторонней тяжелой пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией, он лечился в стационаре инфекционного госпиталя.

- В связи с имеющимися у пациента заболеваниями сердечно-сосудистой системы, выраженным метаболическим синдромом внебольничная пневмония имела тяжелое течение, на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности констатирована смерть, - отметили власти.