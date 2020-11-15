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Коронавирус Covid-19

В Липецкой области скончался еще один пациент с коронавирусом

Это уже 85 смерть в регионе
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Житель Добринского района умер от коронавируса. Как сообщила областная адмнистрация 15 ноября, это восемьдесят пятая смерть пациента с COVID-19 в регионе. Умершему было 48 лет. С двусторонней тяжелой пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией, он лечился в стационаре инфекционного госпиталя.

- В связи с имеющимися у пациента заболеваниями сердечно-сосудистой системы, выраженным метаболическим синдромом внебольничная пневмония имела тяжелое течение, на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности констатирована смерть, - отметили власти.