Коммунальная авария на ЛТЗ в Липецке: весь район остался без воды

В Липецке на ЛТЗ прорвало трубу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В это воскресенье, 15 ноября, в Липецке произошла крупная коммунальная авария. На ЛТЗ у дома №1 по улице Краснозаводская прорвало трубу. Из-за порыва жители поселка Тракторостроителей остались без холодной и горячей воды.

В Липецке жители ЛТЗ остались без воды из-за коммунальной аварии Фото: Юлия КЛЮЕВА

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", на участке уже работает бригада специалистов и спецтехника. Они устраняют утечку на водоводе диаметром 200 мм. Предполагается, что воду дадут к 20.00 этого дня.

А пока липчане могут бесплатно набрать воду у больницы №4 - улица Коммунистическая, 24. В настоящий момент машина стоит у родильного отделения. Также подвоз воды осуществляют по заявкам жителей.

Липчане могут набрать воду у больницы №4 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Машина с водой на ЛТЗ стоит у родильного отделения Фото: Юлия КЛЮЕВА

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 175 и 236-175. Также липчане могут получить ответы на интересующие вопросы, написав в Инстаграм компании @lgek_48, в сообщество Вконтакте - Липецкая городская энергетическая компания, на электронную почту lgek@lgek.ru, либо направить обращение через официальный сайт во вкладке "Населению".