Коронавирус в Липецкой области на 15 ноября: 97 человек заразились, 45 выздоровели

Фото из архива. Фото: Артем КИЛЬКИН

За последние сутки в регионе выявили 97 случаев коронавируса. Распределение новых заболевших по муниципалитетам: Липецк - 20, Елец - два, Воловский, Данковский и Добринский районы - по два, Елецкий район - один, Задонский район - пять, Краснинский район - восемь, Лебедянский - девять, Лев-Толстовский район - два, Тербунский район - 20, Усманский - два, Хлевенский район - 19, Чаплыгинский район -три.

С начала эпидемии в Липецкой области коронавирус обнаружили у 9 522 пациентов. 7652 человека выздоровели, накануне окончили лечение 45 липчан. 85 человек умерли. 1785 - на лечении.

В больницах находятся 681 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечатся дома 1104 пациента с легкой формой COVID-19.