В Липецке от коронавируса скончался 60-летний мужчина из района

Число умерших от коронавируса в Липецкой области на 16 ноября 2020 года достигло 86 человек. За текущие сутки в инфекционном госпитале скончался 60-летний мужчина из Воловского района. По данным оперативного штаба, пациент лежал в госпитале из-за двусторонней пневмонии, вызванной новой корнавирусной инфекцией.

Врачи боролись за его жизнь, делая все возможное. Но лечение осложнялось хроническими заболеваниями, которые были у пациента. Внебольничная пневмония протекала тяжело из-за сахарного диабета, болезней сердечно-сосудистой системы и гипертонии.

Официально смерть констратировали на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности. Администрация области выразила соболезнования родным и близким умершего.