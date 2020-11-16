Под Липецком в перевернувшейся иномарке погибла девушка и пострадали 4 человека

В ДТП пострадали 4 человека и 1 погиб Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным ГИБДД региона, за трое суток, с 13 по 15 ноября, на дорогах Липецкой области в 12 ДТП пострадали 18 человек и двое погибли.

Одна из аварий со смертельным исходом произошла в 1.30 ночи 14 ноября в Липецком районе. На трассе не справился с управлением 32-летний водитель «Фольксвагена». Машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась. 28-летняя пассажирка иномарки погибла на месте, водителя и еще троих пассажиров увезли в больницу. По предварительным данным автоинспекторов, причиной ДТП стало несоответствие скорости условиям на дороге.

Еще один человек погиб 13 ноября в Грязинском районе. Там на подъезде к трассе Коробовка – Грязи сбили насмерть 65-летнюю женщину. Авария произошла вне пешеходного перехода, водитель скрылся, его сейчас ищет полиция.

В тот же день в в селе Новоуглянка в Усманском районе не справилась с управлением 51-летняя женщина на «Рено». Автомобиль съехал в кювет и перевернулся, женщину увезли в больницу.

Еще одна дама за рулем не справилась с управлением 14 ноября около 20.30 на трассе Тербуны – Набережное – Волово. 27-летнюю девушку на ВАЗ-2107 вынесло на встречную, где она влетела в «Ниву», за рулем которой был 61-летний мужчина. Пострадали оба водителя и пассажир.

15 ноября в Грязинском районе на трассе Липецк – Грязи УАЗ влетел в остановку. Водитель не справился с управлением и сбежал после ДТП – его личность устанавливают.

В тот же вечер на дороге Липецк – Грязи – Песковатка столкнулись ВАЗ-2109 с 39-летним водителем и «Лада-Приора» с 19-летним парнем за рулем. В ДТП пострадали водитель и 15-летний пассажир «девятки» – оба в больнице.