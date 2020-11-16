В Липецке 617 школьников учатся из дома

В Липецке на этой неделе уйдут на плановые каникулы 24 школы. Это заведения, которые работают по системе триместров, а не четвертей. Таких в Липецке треть от общего количества школ.

При этом в других школах для борьбы с распространением вирусов решили разделить учеников, чтобы сократить количество контактов. Это СОШ № 6, 10, 23, 28, 51, 65. Там отправят на каникулы несколько параллелей одних и тех же классов – то есть, когда с каникулы выйдут ученики одних параллельных классов, отдыхать отправят других.

Кроме этого на данный момент на домашнем обучении находятся 25 классов семи школ Липецка – это 617 детей. Их отправили по домам из-за большого количества заболевших в классах, когда болеют более 20% учеников.

На больничном сейчас находятся 5,1% школьников и 10,5% учителей, это не считая тех, кто на каникулах. В пресс-службе мэрии напомнили, что родители могут сами принять решение перевести ребенка на дистанционное обучение. Для этого нужно написать заявление в школу. На дистанционку по инициативе родителей перевели уже более 200 учеников.