За сутки коронавирусом в Липецкой области заболели 99 человек

В Липецкой области продолжает расти количество зараженных коронавирусом за сутки. По данным на 16 ноября 2020 года в регионе зарегистрировали 99 новых случаев заражения COVID-19. Сутками ранее было 98 человек.

Всего с начала пандемии в Липецкой области официально заразились коронавирусом 9 621 житель региона, умерли – 86. О смерти 60-летнего пациента сообщили этим утром. 7652 человека благополучно вылечили.

У учетом новых случаев, а также выздоровевших и умерших, на текущий момент в Липецкой области числятся 1 883 активно зараженных жителей. Большинство переносят вирус в легкой форме и лечатся дома.

Традиционно большая часть заболевших приходится на сам Липецк, где зарегистрировали чуть менее 50% зараженных за весь период.