Первый снег в Липецке: на дороги города вышли 11 машин спецтехники

Липецк приводят в порядок после первого снега Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В минувшее воскресенье, 15 ноября, в Липецке выпал первый снег. На улицы города вышли дорожные службы. Стартовала зимняя уборка.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ночь на этот понедельник дороги посыпали противогололедными материалами. Израсходовали 246 тонн пескосоляной смеси и 40 тонн технической соли. Работали 11 машин спецтехники. В настоящее время в порядок приводят тротуары и пешеходные дорожки возле Комсомольского пруда, На Плехановском и Петровском спусках, на улицах Зегеля, Ленина, Плеханова, Советская, а также на площади Петра Великого и Соборной.

Зимой расчищать снег и посыпать дороги будут более 120 единиц техники. Бороться со стихией также выйдут около 400 сотрудников управления благоустройства.