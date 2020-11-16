Под Липецком водитель «Нивы» наехал на ногу автоинспектору и сбежал

ДТП с участием сотрудника полиции произошло в воскресенье вечером, 15 ноября, в поселке Песковатский Грязинского района Липецкой области. Там автоинспекторы остановили для проверки подозрительную «Ниву». Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование и внезапно рванул с места.

При этом отечественный внедорожник проехал по ноге сотрудника ГИБДД. Травма автоинспектора нисколько не смутила неадекватного водителя и тот скрылся с места ДТП. Мужчину оперативно разыскали.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, им оказался безработный 36-летний житель Песковатского. В отношении негодяя составили два административных протокола и возбудили уголовное дело – оставление места ДТП, отказ от освидетельствования и часть 1 статьи 318 УК – применение насилия к представителю власти.

По протоколу за бегство с места аварии его уже лишили водительских прав на 12 месяцев. По уголовному делу – идет следствие.