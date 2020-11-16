В липецких ресторанах локдауна под Новый год не будет

В Липецке не хотят закрывать рестораны под Новый год из-за коронавируса Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке решают, как пройдут новогодние праздники в связи с коронавирусом. По словам заместителя губернатора Липецкой области Дмитрия Аверова, локдауна под Новый год в ресторанах не будет. Об этом он написал на своей странице в Инстаграм.

- Общепит должен работать и зарабатывать, но это должно быть безопасно, - пояснил Дмитрий Аверов.

Поэтому заполнение залов должно быть не более, чем на 50%. То есть на одного посетителя не менее 3,2 кв.м. При этом кафе и рестораны работают лишь до 23.00 часов.

Пока это не окончательные рекомендации. Правила работы общепита в праздники обсудят на ближайшем заседании оперативного штаба по COVID-19.

Напомним, что за минувшие сутки в регионе выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в Липецкой области заболели 9 621 человек.