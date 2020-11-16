«Открытие»: электронные банковские гарантии в пользу ФНС

Юридическим лицам становится все удобнее решать рабочие вопросы дистанционно.

Сейчас все больше клиентов банка переводят свои операции в «онлайн», полностью или частично, при этом даже общение с государственными органами можно построить дистанционно.

В рамках развития функционала системы «Кредитный конвейер» у корпоративных клиентов ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» появилась возможность получения гарантии в пользу Федеральной налоговой службы. В планах банка автоматизировать предоставление электронных гарантий, которые позволят участвовать в тендерах.

Электронная банковская гарантия — это гарантия, оформленная в виде электронного документа, имеющего равную юридическую силу с гарантией, оформленной на бумажном носителе.

Основное преимущество такого вида гарантии в том, что для ее оформления не требуется посещать офис. Отправка всех документов в банк и получение гарантии из банка также осуществляется дистанционно, что особенно актуально в условиях риска введения карантинных мер.